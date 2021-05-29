https://news.day.az/society/1347267.html В Баку задержан сбежавший из больницы пациент с COVID-19
В Баку задержан сбежавший из больницы пациент с COVID-19
Сотрудники органов внутренних дел на территории Бинагадинского и Насиминского районов Баку в общественных местах выявили двух активных пациентов с коронавирусом.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД.
Сотрудники полиции провели с ними разъяснительные беседы. Один из них был возращен домой.
Также было установлено, что другой нарушитель покинул больницу модульного типа на территории Абшеронского района, где проходил лечение. Он был возвращен в медучреждение.
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