В Баку задержан сбежавший из больницы пациент с COVID-19

Сотрудники органов внутренних дел на территории Бинагадинского и Насиминского районов Баку в общественных местах выявили двух активных пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД.

Сотрудники полиции провели с ними разъяснительные беседы. Один из них был возращен домой.

Также было установлено, что другой нарушитель покинул больницу модульного типа на территории Абшеронского района, где проходил лечение. Он был возвращен в медучреждение.