В Ширване задержаны подозреваемые в совершении кражи из четырех домов

В результате проведенных сотрудниками отдела полиции Ширвана оперативно-разыскных мероприятий были задержаны жители Баку, ранее судимые П.Гусейнов и М.Аллахвердиев, подозреваемые в совершении кражи на территории города.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД.

Было установлено, что в разное время они похитили 13 190 манатов, 10 450 долларов и ювелирные изделия из четырех домов в Ширване.