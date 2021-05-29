https://news.day.az/society/1347277.html В Ширване задержаны подозреваемые в совершении кражи из четырех домов
В Ширване задержаны подозреваемые в совершении кражи из четырех домов
В результате проведенных сотрудниками отдела полиции Ширвана оперативно-разыскных мероприятий были задержаны жители Баку, ранее судимые П.Гусейнов и М.Аллахвердиев, подозреваемые в совершении кражи на территории города.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД.
Было установлено, что в разное время они похитили 13 190 манатов, 10 450 долларов и ювелирные изделия из четырех домов в Ширване.
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