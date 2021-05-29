В Азербайджане выявлено еще 164 случая заражения коронавирусом, 419 человек вылечились, 7 человек скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 333 723 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 323 617 человек вылечились, 4903 скончались, число активных больных - 5203.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 7004 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 3 503639 тестов.