Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 38 889 человек.

Как сообщили  Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 34 008, вторую дозу получил 4 881 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 2 208 074, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 1 313 364, вторую дозу получили 894 710 человек.