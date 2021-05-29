https://news.day.az/society/1347340.html Полиция нашла пропавшую 23-летнюю жительницу Агстафы
Полиция нашла пропавшую 23-летнюю жительницу Агстафы
Найдена пропавшая 23-летняя жительница Агстафы.
Как сообщили АПА в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, жительница Агстафинского района Гульнара Салахова 1998 года рождения была обнаружена сотрудниками полиции в городе Баку.
Она была передана семье.
Отметим, что Г.Салахова покинула отчий дом 5 мая этого года и не вернулась.
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