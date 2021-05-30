Крупное ДТП в Шабране

Вечером 29 мая на территории Шабранского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения двух автомобилей марки "ВАЗ" 5 человек получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие жители Шабранского района - Джафаров Алиаббас Гулу оглу 1989 года рождения, Нагалиев Шаиг Алибала оглу 1975 года рождения, Нагдалиева Севда Алибала гызы 1975 года рождения, Нагдалиева Хумар Алиаббас гызы 1970 года рождения и Нагдалиев Осман Шаиг оглу 1999 года рождения госпитализированы в районную больницу.

Расследование по факту продолжается.