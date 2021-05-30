https://news.day.az/society/1347357.html В Барде молния убила мужчину
В Барде молния убила мужчину
Несчастный случай со смертельным исходом произошел в Геранбое.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории села Балыгая.
Уроженца Лачинского района, проживающего в Барде Ахмедова Ахмеда Ханали оглу 1974 года рождения, во время выпаса овец на пастбище ударила молния. 47-летний мужчина скончался на месте. На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов. Тело было передано в морг на эксрертизу.
По данному факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело.
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