В Баку муж и жена нанесли друг другу 15 ударов ножом

В Хазарском районе Баку произошла поножовщина между мужем и женой, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az.

Проживающие в поселке Мардакян Намиг Расулов (1978 г.р.) и его супруга Фаргана Расулова (1984 г.р.) нанесли друг другу удары ножом из-за семейного конфликта. Семейная пара была госпитализирована.

Во время обследования у мужчины было обнаружено 7 ножевых ранений, у женщины - 8.

Оба пострадавших были прооперированы, их состояние оценивается как тяжелое.

Подробности происшествия расследуются.