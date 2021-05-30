https://news.day.az/society/1347378.html В Баку муж и жена нанесли друг другу 15 ударов ножом
В Баку муж и жена нанесли друг другу 15 ударов ножом
В Хазарском районе Баку произошла поножовщина между мужем и женой, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az.
Проживающие в поселке Мардакян Намиг Расулов (1978 г.р.) и его супруга Фаргана Расулова (1984 г.р.) нанесли друг другу удары ножом из-за семейного конфликта. Семейная пара была госпитализирована.
Во время обследования у мужчины было обнаружено 7 ножевых ранений, у женщины - 8.
Оба пострадавших были прооперированы, их состояние оценивается как тяжелое.
Подробности происшествия расследуются.
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