Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 31 мая в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится на умеренный северо-восточный.

Температура воздуха составит ночью 18-21 градус тепла, днем 25-30 градусов тепла, в Баку - ночью 18-20 градусов тепла, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 65-75%, днем 45-50%.

31 мая на Абшеронском полуострове ожидается временами усиление умеренного ветра хазри, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Утром будет туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха составит ночью 17-22 градуса тепла, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 12-17 градусов тепла, днем 21-26 градусов тепла.