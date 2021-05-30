В Загатале автомобиль въехал в стадо овец

В Загатале легковой автомобиль въехал на трассе в стадо овец, которое кочевало на летние пастбища.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован на автомагистрали Евлах-Загатала-граница с Грузией, проходящей через территорию поселка Газангюль.

В результате погибло более 30 животных. 