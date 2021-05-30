https://news.day.az/society/1347425.html В Загатале автомобиль въехал в стадо овец – ФОТО
В Загатале автомобиль въехал в стадо овец – ФОТО
В Загатале легковой автомобиль въехал на трассе в стадо овец, которое кочевало на летние пастбища.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован на автомагистрали Евлах-Загатала-граница с Грузией, проходящей через территорию поселка Газангюль.
В результате погибло более 30 животных.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре