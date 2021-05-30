В Азербайджане за сутки выявлен 141 случай заражения COVID-19,

В Азербайджане выявлен еще 141 случай заражения коронавирусом (COVID-19), 486 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

4 пациента с коронавирусом скончались.