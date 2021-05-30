https://news.day.az/society/1347447.html В Азербайджане за сутки выявлен 141 случай заражения COVID-19, вылечились 486 человек - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлен 141 случай заражения COVID-19, вылечились 486 человек - ФОТО
В Азербайджане выявлен еще 141 случай заражения коронавирусом (COVID-19), 486 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
4 пациента с коронавирусом скончались.
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