Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 44 735 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 39 414, вторую дозу получил 5 321 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 2 252 809, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 1 352 778, вторую дозу получил 900 031 человек.