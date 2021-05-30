МВД о слухах про убийство жителя Товуза в отделе полиции

Утверждения о том, что в отделении полиции был избит до смерти подозреваемый в незаконном обороте наркотиков Яшар Рамазанов, безосновательны и не отражают реальность.

Начальник пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев заявил Day.Az, что Я.Рамазанов, ранее судимый за аналогичные действия, продолжал использовать и продавать наркотические средства в Товузском районе после выхода на свободу.

14 мая в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Товузского РОП, был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств Я.Рамазанов.

Во время задержания у него были обнаружены и изъяты наркотические средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 234.2 (незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, производство, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ) УК АР.

Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста на три месяца.

Утром 24 мая у него после падения в следственном изоляторе ухудшилось состояние. Я.Рамазанов незамедлительно был доставлен в центральную районную больницу.

Он скончался спустя четыре дня от внутричерепного давления, сопровождавшегося кровоизлиянием в мозг.

Во время медосмотра в рамках следствия у Я.Рамазанова был выявлен ряд тяжких проблем со здоровьем - цирроз печени и гепатит С. Следствие по его делу проводилось в соответствии с законом, никакого воздействия не было.

В связи с фактом смерти его тело было осмотрено правоохранительными органами района с участием судмедэксперта. В результате не было обнаружено какого-то физического вмешательства со стороны, а травмы на его теле явились результатом осложнений, вызванных болезнью, и падением в следственном изоляторе.

В настоящее время расследование продолжается.