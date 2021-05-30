спустя год и два месяца

Завтра, в 09:00, с Бакинского международного автовокзала отправятся в регионы Азербайджана первые автобусы после перерыва, длившегося год и два месяца.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта (DANX) Нурида Аллахъярова.

По ее словам, с завтрашнего дня будет введено в эксплуатацию 663 автобуса от BBAK по 72 направлениям: "Перед посещением рекомендуется ознакомиться с инструкциями по эксплуатации междугородных (межрайонных) автобусов и по возобновлению междугородных (межрайонных) автобусных маршрутов на сайте avtovagzal.az".