БТА обратилось к населению в связи с "Формулой 1"

Бакинское транспортное агентство (БТА) обратилось к участникам движения в связи с Гран-при Азербайджана "Формула 1".

Как сообщили Day.Az в агентстве, в связи с Гран-при Азербайджана "Формула 1" движение транспорта по улицам, по которым проходит "Бакинское городское кольцо" (Baku City Circuit - BCC) и по прилегающим к нему улицам будет приостановлено с 01:00 31 мая до 06:00 8 июня.

Для удобства пользования населения общественным транспортом в период ограничений схема работы маршрутов, проходящих по улицам в районе трека временно изменена.

Обращаясь к населению, БТА просит с пониманием отнестись к временным изменениям и ограничениям.