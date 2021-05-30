https://news.day.az/society/1347465.html БТА обратилось к населению в связи с "Формулой 1"
БТА обратилось к населению в связи с "Формулой 1"
Бакинское транспортное агентство (БТА) обратилось к участникам движения в связи с Гран-при Азербайджана "Формула 1".
Как сообщили Day.Az в агентстве, в связи с Гран-при Азербайджана "Формула 1" движение транспорта по улицам, по которым проходит "Бакинское городское кольцо" (Baku City Circuit - BCC) и по прилегающим к нему улицам будет приостановлено с 01:00 31 мая до 06:00 8 июня.
Для удобства пользования населения общественным транспортом в период ограничений схема работы маршрутов, проходящих по улицам в районе трека временно изменена.
Обращаясь к населению, БТА просит с пониманием отнестись к временным изменениям и ограничениям.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре