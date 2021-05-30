Трагедия в Сабирабаде

В Сабирабаде произошла поножовщина.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Ахыска.

Житель села Ильгар Агакиши оглу Алиев 1974 года рождения и его жена Алиева Зияфет Самед гызы 1980 года рождения, получили ножевые ранения от зятя. Раненые были госпитализированы в Ширванскую больницу с многочисленными ножевыми ранениями.

По данному факту отделом полиции Сабирабадского района проводится расследование.