https://news.day.az/society/1347484.html Трагедия в Сабирабаде - есть пострадавшие
Трагедия в Сабирабаде - есть пострадавшие
В Сабирабаде произошла поножовщина.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Ахыска.
Житель села Ильгар Агакиши оглу Алиев 1974 года рождения и его жена Алиева Зияфет Самед гызы 1980 года рождения, получили ножевые ранения от зятя. Раненые были госпитализированы в Ширванскую больницу с многочисленными ножевыми ранениями.
По данному факту отделом полиции Сабирабадского района проводится расследование.
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