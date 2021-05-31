Бакинское метро возобновляет работу - уже сегодня

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Бакинское метро возобновляет работу с 31 мая.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение было принято Оперативным штабом при Кабинете министров.

Отмечается, что этот шаг предпринят в связи с тем, что в последнее время наблюдается положительная динамика в связи с коронавирусной пандемией в Азербайджане.

Постановление вступает в силу с 06:00 31 мая 2021 года.