https://news.day.az/society/1347497.html Бакинское метро возобновляет работу - уже сегодня
Бакинское метро возобновляет работу - уже сегодня
Бакинское метро возобновляет работу с 31 мая.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение было принято Оперативным штабом при Кабинете министров.
Отмечается, что этот шаг предпринят в связи с тем, что в последнее время наблюдается положительная динамика в связи с коронавирусной пандемией в Азербайджане.
Постановление вступает в силу с 06:00 31 мая 2021 года.
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