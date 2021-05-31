https://news.day.az/society/1347498.html В Азербайджане возобновляет работу междугородний транспорт
В Азербайджане возобновляет работу междугородний транспорт
С 31 мая в Азербайджане возобновляется автобусное сообщение между районами страны.
Как передает Day.Az, соответствующее решение было принято Оперативным штабом при Кабинете министров.
Постановление вступает в силу с 06:00 31 мая 2021 года.
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