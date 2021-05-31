В связи с Гран-при Формулы-1 будет ограничено движение

Управление государственной дорожной полиции ГУП Баку обратилось к водителям в связи с мероприятиями, связанными с проведением в столице Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend начальник отдела Управления государственной дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

Он отметил, что трасса Гран-при Азербайджана Формулы-1 начинается с площади Азадлыг, проходит по улицам Пушкина, Хагани, проспекту Бюльбюля, улицам Зарифы Алиевой, Расула Рзы, проспекту Нефтчиляр, улице Азиза Алиева с выходом на улицу Ниязи через ворота Гоша-Гала, площадь Молодежи, улицу Истиглалият от круга Азнефть и по проспекту Нефтчиляр вдоль Приморского бульвара.

Вагиф Асадов подчеркнул необходимость обеспечения безопасности на мероприятиях, которые пройдут накануне Гран-при в направлении следующих улиц: Ковкеб Сафаралиевой, Рихарда Зорге, Александра Пушкина, Рашида Бехбудова, Бюльбюля, Самеда Вургуна, Теймура Эльчина, Мехди Гусейна, Лермонтова, парка Мирзы Фатали Ахундова и прилегающих к нему улиц, Буньяда Сардарова, проспекта Азербайджана, Микаила Гусейнова, Заргяра Палана, Муртуза Мухтарова, Шейха Шамиля, Афияддина Джалилова и Юсифа Сафарова.

"Мы обращаемся к водителям с просьбой учесть смену направления движения с 31 мая по 8 июня и отдать предпочтение пользованию общественным транспортом", - сказал он.