https://news.day.az/society/1347525.html Представлен график телеуроков на сегодня - ФОТО
Представлен график телеуроков на сегодня - ФОТО
Министерство образования Азербайджана представило расписание видеоуроков на 31 мая. Они проводятся посредством передачи "Время уроков", транслируемой на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş.
Как передает Day.Az, ознакомиться с этой программой также можно на портале video.edu.az и на странице "Время урока" в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре