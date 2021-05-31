https://news.day.az/society/1347527.html В Баку судья убил жену?
В Баку судья убил жену?
В Баку совершено убийство.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в Сабунчинском районе столицы, на территории Леиш баглары.
Согласно подозрениям, житель Баку Фаган Ахмедов застрелил из огнестрельного оружия свою жену Парвану Ахмедову.
По факту в прокуратуре Сабунчинского района ведется расследование.
Отметим, что подозреваемый в совершении убийства Фаган Ровшан оглу Ахмедов (1976 г.р.) с 2016 года работает судьей в Сабунчинском районном суде.
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