В Баку судья убил жену?

В Баку совершено убийство.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в Сабунчинском районе столицы, на территории Леиш баглары.

Согласно подозрениям, житель Баку Фаган Ахмедов застрелил из огнестрельного оружия свою жену Парвану Ахмедову.

По факту в прокуратуре Сабунчинского района ведется расследование.

Отметим, что подозреваемый в совершении убийства Фаган Ровшан оглу Ахмедов (1976 г.р.) с 2016 года работает судьей в Сабунчинском районном суде.