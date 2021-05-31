В Баку Range Rover попал в жуткую аварию

В Насиминском районе Баку столкнулись две машины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на пересечении улиц Аббасгулу Ага Бакиханова и Мирали Гашгай.

На перекрестке Range Rover на большой скорости врезался в Lada Priora.

Range Rover ударился о стену дома и врезался в фонарный столб.

В результате аварии один человек в Range Rover получил травмы, а автомобили получили серьезные повреждения.

Ведется расследование.