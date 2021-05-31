https://news.day.az/society/1347528.html В Баку Range Rover попал в жуткую аварию - есть пострадавший - ВИДЕО
В Баку Range Rover попал в жуткую аварию - есть пострадавший - ВИДЕО
В Насиминском районе Баку столкнулись две машины.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на пересечении улиц Аббасгулу Ага Бакиханова и Мирали Гашгай.
На перекрестке Range Rover на большой скорости врезался в Lada Priora.
Range Rover ударился о стену дома и врезался в фонарный столб.
В результате аварии один человек в Range Rover получил травмы, а автомобили получили серьезные повреждения.
Ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре