Семья еще одного шехида получила квартиру

Семье шехида Нурлана Сулейман оглу Гурбанлы предоставлена квартира, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Председатель Агентства по социальным услугам Вугар Бехбудов вручил брату шехида ключи и документы на квартиру в новом жилом комплексе в Хатаинском районе Баку.

Отметим, что военнослужащий сил спецназа Нурлан Гурбанлы геройски погиб 5 октября прошлого года в боях за освобождение от оккупации Джебраильского района. Учитывая бытовые условия семьи шехида, при поддержке социального партнера минтруда ей была предоставлена квартира.

Напомним, что в целом семьям шехидов, ветеранам войны предоставлено более 9700 квартир и частных домов, а в ближайшие пять лет планируется предоставить жилье еще 11 тысячам лиц из этой категории, в том числе в 2021 году - до 3 тысяч квартир и частных домов.