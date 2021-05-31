https://news.day.az/society/1347716.html Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме - ФОТО
Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме - ФОТО
Сегодня состоялась очередная поездка представителей СМИ в освобожденный от оккупации город Агдам.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, целью поездки, организованной Агентством развития медиа Азербайджана, является ознакомление с ходом строительства объектов, фундамент которых был заложен в ходе поездки в Агдам Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева.
Съемочная группа Карабахского бюро Trend понаблюдала за ходом работ по строительству нового, современного Агдама, а также работ по реконструкции и обустройству на территории.
Вскоре в связи с этим будет представлен обширный видеорепортаж.
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