Военная прокуратура Азербайджана об обнаружении тела пропавшего без вести солдата

Военная прокуратура распространила информацию об обнаружении тела пропавшего без вести солдата.

Как сообщили Day.Az в Военной прокуратуре, поисковые группы, состоящие из военнослужащих Вооруженных сил, с участием сотрудников органов военной прокуратуры и Службы государственной безопасности проводят систематическую работу по поиску пропавших военнослужащих.

"В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками СГБ, было обнаружено тело еще одного военнослужащего, солдата Иманова Мамедаги Игаб оглу, личность которого установлена, приняты необходимые меры для передачи тела.

Продолжается выполнение оперативно-следственных мероприятий с целью установления местонахождения других пропавших военнослужащих, поисковые группы ведут интенсивную работу", - говорится в сообщении прокуратуры.