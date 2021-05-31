МВД прокомментировало информацию об избиении женщин в Кюрдамире.

В соцсетях распространилась информация о том, что на территории Кюрдамирского района неизвестные якобы напали и избили четырех женщин, мужья которых находятся в России.

Как передает Day.Az, об этом Qafqazinfo сообщили в МВД.

"В связи с инцидентом поступило обращение, проводится расследование. Оно связано с незаконным проникновением в дом, а не с побоями и погромом.

Информация о нападении на трех других женщин не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.