В Азербайджане от мин очищена территория площадью 178 га

В период с 24 по 29 мая Агентство Азербайджана по разминированию очистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов территорию площадью 178 гектаров.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации агентства о работе, проделанной на освобожденных территориях на прошлой неделе.

В указанный период агентство обезвредило 90 противопехотных и 14 противотанковых мин, а также 75 неразорвавшихся боеприпасов.