https://news.day.az/society/1347727.html В Азербайджане от мин очищена территория площадью 178 га
В Азербайджане от мин очищена территория площадью 178 га
В период с 24 по 29 мая Агентство Азербайджана по разминированию очистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов территорию площадью 178 гектаров.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации агентства о работе, проделанной на освобожденных территориях на прошлой неделе.
В указанный период агентство обезвредило 90 противопехотных и 14 противотанковых мин, а также 75 неразорвавшихся боеприпасов.
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