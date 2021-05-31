Некоторые школы в Баку перешли на дистанционное обучение

В связи с Гран-при "Формула-1" школы в районах, где движение транспорта ограничено, перешли на дистанционное обучение.

Об этом в ответ на запрос АПА сказал заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарет Валехов, передает Day.Az.

По его словам, с сегодняшнего дня эти школы перешли на дистанционное обучение: "Дистанционное обучение продлится до 8 июня".