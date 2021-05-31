https://news.day.az/society/1347784.html Некоторые школы в Баку перешли на дистанционное обучение - из-за "Формулы-1"
Некоторые школы в Баку перешли на дистанционное обучение - из-за "Формулы-1"
В связи с Гран-при "Формула-1" школы в районах, где движение транспорта ограничено, перешли на дистанционное обучение.
Об этом в ответ на запрос АПА сказал заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарет Валехов, передает Day.Az.
По его словам, с сегодняшнего дня эти школы перешли на дистанционное обучение: "Дистанционное обучение продлится до 8 июня".
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