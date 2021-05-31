В Нефтчале произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись автомобиль марки "Ford Transit" (90 SV 435) и мотоцикл марки "ИЖ".

В результате аварии водитель мотоцикла Самедов Сеймур Агагулу оглу (1989 г.р.) и его брат и пассажир Самедов Агабала Агагулу оглу (1990 г.р.) получили травмы различной степени тяжести. Братья были госпитализированы в одну из бакинских больниц, но спасти С.Самедова не удалось.

По факту проводится расследование.