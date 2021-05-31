Объявлен конкурс на открытие нового телеканала в Азербайджане

Национальный совет по телевидению и радио объявил конкурс на открытие национального образовательного и научно-просветительского телеканала.

Как передает Day.Az, после обсуждений Национальный совет по телевидению и радио, руководствуясь требованиями статьи 15 Закона Азербайджанской Республики "О телерадиовещании", принял решение об объявлении конкурса с 7 июня 2021 года по 7 июля 2021 года об открытии общереспубликанского телеканала (с вещанием в Баку и на Абшеронском полуострове, 48-ой канал для SD вещания и 34-ый для HD-вещания).

На встрече также было принято решение обновить список национальных телевизионных программ, принадлежащих Азербайджанской Республике, и пакеты вещания телеканала Турецкой Республики TRT-1 в Баку и на Абшеронском полуострове.