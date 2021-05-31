В нацпарках Азербайджана пройдет день открытых дверей

По случаю 1 июня - Международного дня защиты детей - в Национальных парках Азербайджана объявляется день открытых дверей. Дети вместе с членами семьи освобождаются от платы за вход.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказала представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Самедова.

Она отметила, что в национальных парках, расположенных в разных регионах Азербайджана, посетители смогут ознакомиться с очаровательной природой и провести продуктивный день.

"В то же время для юных посетителей в национальных парках будут организованы образовательные и развлекательные мероприятия.

По случаю Международного дня защиты детей приглашаю всех отдохнуть на природе и насладиться ее красотой", - добавила Арзу Самедова.

Отметим, что в стране 10 национальных парков, в которых имеется 114 экотуристических маршрутов, охватывающих различные природные экосистемы.