В Азербайджане выявлено еще 92 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 92 случая заражения коронавирусом, 462 человека вылечились, 6 человек скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.