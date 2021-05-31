https://news.day.az/society/1347866.html Обнародовано число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 407 человек, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 180 человек, вторую - 227 человек.
Общее количество введенных гражданам доз вакцины по стране составило 2 253 216. Число граждан, привитых первой дозой вакцины, составляет 1 352 958, второй - 900 258 человек.
Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.
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