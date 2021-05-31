В Баку обнаружено большое количество боеприпасов

В поселке Нардаран Сабунчинского района Баку обнаружены боеприпасы.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия были привлечены соответствующие силы ведомства.

При осмотре территории были обнаружены: 91 пуля калибра 7,62, 22 пули калибра 5,45, одно боеспособное взрывчатое устройство УЗРГМ, 1 ручная граната БП-М 75, пригодная для боевого применения, 3 дымовые мины ДМ-11.

Боеприпасы вывезены с территории для обезвреживания.