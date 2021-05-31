https://news.day.az/society/1347888.html В Баку обнаружено большое количество боеприпасов - ВИДЕО
В Баку обнаружено большое количество боеприпасов - ВИДЕО
В поселке Нардаран Сабунчинского района Баку обнаружены боеприпасы.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.
На место происшествия были привлечены соответствующие силы ведомства.
При осмотре территории были обнаружены: 91 пуля калибра 7,62, 22 пули калибра 5,45, одно боеспособное взрывчатое устройство УЗРГМ, 1 ручная граната БП-М 75, пригодная для боевого применения, 3 дымовые мины ДМ-11.
Боеприпасы вывезены с территории для обезвреживания.
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