ГЭЦ обратился к бакалаврам

Государственный экзаменационный центр обратился к бакалаврам, выбравшим специальности, относящиеся к программам приема в магистратуру №68, 69 и 70.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, для участия в экзаменах по выявлению способностей бакалавры, желающие поступить на специальности, требующие специальных способностей и относящиеся к программам магистратуры высших учебных заведений №68,69 и 70, с 1 по 5 июня 2021 года должны пройти регистрацию по ссылке https://eservices.dim.gov.az/erizemag/proqram/.

Экзамены по выявлению способностей пройдут с 9 по 11 июня.

Подробную информацию об экзаменах по выявлению способностей можно получить в 1-м номере специального выпуска журнала абитуриента "Xüsusi qabiliyət imtahanları".