Неожиданный маневр водителя привел к страшному ДТП в Баку

В Хатаинском районе Баку произошло серьезное ДТП.

Водитель автомобиля марки ВАЗ неожиданно свернул влево, и водитель ехавшего прямо белого автомобиля, не ожидавший такого маневра, на полной скорости протаранил его, передает Day.Az.

Находившиеся в машине получили травмы, автомобили серьезно повреждены.

По факту ведется разбирательство.