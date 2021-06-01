https://news.day.az/society/1348003.html Неожиданный маневр водителя привел к страшному ДТП в Баку - ВИДЕО
Неожиданный маневр водителя привел к страшному ДТП в Баку - ВИДЕО
В Хатаинском районе Баку произошло серьезное ДТП.
Водитель автомобиля марки ВАЗ неожиданно свернул влево, и водитель ехавшего прямо белого автомобиля, не ожидавший такого маневра, на полной скорости протаранил его, передает Day.Az.
Находившиеся в машине получили травмы, автомобили серьезно повреждены.
По факту ведется разбирательство.
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