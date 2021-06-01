https://news.day.az/society/1348009.html В Баку обнаружено тело задушенной женщины
В Баку обнаружено тело задушенной женщины
В Баку совершено убийство.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Бакиханова Сабунчинского района.
Турана Джасарова (1990 г.р.) была обнаружена мертвой в своем доме. В ходе расследования было установлено, что она была задушена электрическим кабелем.
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