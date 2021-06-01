В Баку обнаружено тело задушенной женщины

В Баку совершено убийство.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Бакиханова Сабунчинского района.

Турана Джасарова (1990 г.р.) была обнаружена мертвой в своем доме. В ходе расследования было установлено, что она была задушена электрическим кабелем.