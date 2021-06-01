Спецоперация на границе Азербайджана с Ираном

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана пресекли попытку контрабанды на территорию страны более 12 кг наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ГПС Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, 22 мая на территории пограничной заставы "Горадиз" близ одноименного поселка Физулинского района пограннарядом был замечен неизвестный, пытавшийся нарушить границу со стороны Ирана. Он проигнорировал приказ пограничников остановиться и был задержан при попытке бегства.

Задержанным оказался гражданин Ирана Джавид Зиярети (1978 г.р.). В пакете, который был у него в руках, было обнаружено 2 кг 950 г марихуаны и 14 г капель Mydrax.

24 мая в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных пограничниками и таможенниками на служебной территории погранзаставы близ села Биринджи Шахсеван Бейлаганского района был обнаружен пакет с 2 кг 65 г марихуаны, 1 кг 710 г героина и 1 кг 620 г метамфетамина.

25 мая погранотрядом на территории погранзаставы "Гейтепе" близ села Аманкенд Билясуварского района при досмотре пограничной полосы был обнаружен черный пакет с 679 г героина, 577 г метамфетамина и 3 кг 54 г марихуаны.