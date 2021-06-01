Улицы и проспекты, закрытые в связи с Гран-при Азербайджана Формулы-1

Главное управление государственной дорожной полиции (ГДП) Министерства внутренних дел распространило информацию о закрытии и изменении маршрутов на улицах и проспектах в связи с Гран-при Азербайджана "Формула-1" в Баку.

Как передает Day.Az, в ведомстве еще раз назвали улицы и проспекты, которые закрыты для движения или на которых направление движения изменено:

"По направлению к Бакинскому городскому кольцу Формулы 1: направление движения изменено на проспектах и улицах Ковкеб Сафаралиева, Рихард Зорге, Пушкин, Бюльбюль, Самед Вургун, Теймур Эльчин, Мехди Гусейн, Лермонтов, Азербайджан, Микаил Усейнов, Зергерпалан, Муртуза Мухтаров, Шейх Шамиль, Афияддин Джалилов.

- проезжающие по направлению Зыхское шоссе - проспект 8 ноября, могут проехать в направлении метро Гянджлик по проспектам Наджафгулу Рафиева и Бабека, через 10-ый заводской круг;

- Те, кто едут из аэропорта по проспекту Гейдара Алиева, могут проехать в центр через станцию метро Кероглу со стороны Наримановского района, а также по Дарнагюльской дороге;

- Афияддин Джалилов - от пересечения улиц Мехди Мехдизаде и Юсифа Сафарова направо, в сторону 28 мая или в направлении 10-го Заводского кольца;

- проезжающие в районе "20-го участка", поселка Баил и Площади флага могут продолжить движение по улице Микаила Усейнова и внутренним дорогам поселка Баил в направлении улиц Нефтчи Гурбан и Ханлар в сторону Парламентского проспекта;

- Движение по автомобильной дороге Баку-Сальян-Алят будет осуществляться с Локбатанского круга по 3-й вспомогательной круговой дороге через территорию Ясамальского района;

- Движение по улицам Мехди Гусейна - Теймура Эльчина предусматривается с пересечения с улицей Шейха Шамиля будет направлено против движения на улице Лермонтова, движение через парк М.Ахундова - против движения на улице Ахмеда Джавада;

- На улице Самеда Вургуна от пересечения с улицей Узеира Гаджибекова до пересечения с улицей Физули будет установлено двустороннее движение.