https://news.day.az/society/1348111.html Азербайджанского шехида похоронили в Нефтчале
Азербайджанского шехида похоронили в Нефтчале
Шехид Отечественной войны Мамедага Иманов похоронен в родном Нефтчалинском районе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, его тело предано земле на Аллее шехидов Нефтчалинского района.
Иманов Мамедага Игаб оглу 2001 года рождения воинскую службу проходил в Бейлаганском районе, в последний раз выходил на связь с семьей через несколько дней после начала войны. С тех пор от него не было никаких вестей.
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