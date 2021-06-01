Азербайджанского шехида похоронили в Нефтчале

Шехид Отечественной войны Мамедага Иманов похоронен в родном Нефтчалинском районе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, его тело предано земле на Аллее шехидов Нефтчалинского района.

Иманов Мамедага Игаб оглу 2001 года рождения воинскую службу проходил в Бейлаганском районе, в последний раз выходил на связь с семьей через несколько дней после начала войны. С тех пор от него не было никаких вестей.