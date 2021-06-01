Агентство по развитию медиа Азербайджана назвало цель конкурса по поддержке интернет-СМИ

Основная цель конкурса, объявленного Агентством по развитию медиа Азербайджана для поддержки субъектов онлайн-медиа, заключается в их развитии, укреплении экономической независимости, совершенствовании деятельности, а также в реализации важных для государства и общества проектов.

Об этом сказала во вторник Trend заведующая отделом коммуникаций агентства Саида Шафиева, передает Day.Az.

По ее словам, подобные проекты будут реализовываться агентством на постоянной основе.

"Агентство в соответствии со своим уставом будет регулярно реализовывать проекты для поддержки субъектов медиа.

Чтобы создать условия для участия в конкурсе большего числа субъектов медиа, не было поставлено условие в связи со сроком их деятельности.

Конкурс рассчитан на шесть месяцев. Позже мы планируем провести аналогичные конкурсы.

Финансовая помощь интернет-СМИ в рамках конкурса составит три тысячи манатов в месяц без каких-либо исключений", - сказала Шафиева.