Известного азербайджанского футболиста насмерть сбил автомобиль

Погиб ветеран "Нефтчи" Самедага Шихларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил председатель Союза ветеранов футбола Огтай Абдуллаев.

По его словам, 66-летнего ветерана футбола насмерть сбил автомобиль. Инцидент произошел сегодня возле его дома на улице Гасана Алиева. Шихларов скончался на месте.