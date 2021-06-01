https://news.day.az/society/1348157.html Известного азербайджанского футболиста насмерть сбил автомобиль - ФОТО
Известного азербайджанского футболиста насмерть сбил автомобиль - ФОТО
Погиб ветеран "Нефтчи" Самедага Шихларов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил председатель Союза ветеранов футбола Огтай Абдуллаев.
По его словам, 66-летнего ветерана футбола насмерть сбил автомобиль. Инцидент произошел сегодня возле его дома на улице Гасана Алиева. Шихларов скончался на месте.
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