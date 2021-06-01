Азербайджанка избрана французским консулом

Наша соотечественница Биллура Байрамова Бернар, проживающая в Нигерии, избрана консулом французов, проживающих за рубежом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqainfo.az, в результате голосования еe команда "Вместе за Францию" выиграла с 42,35% голосов.

Следует отметить, что Байрамова на высоком уровне представляла Азербайджан на протижении 8 лет пребывания в Нигерии. Она также известна своей активностью во французской общественной жизни. Она был президентом Lagos Accueil, французской организации, работающей в Лагосе в течение многих лет, и членом совета французской школы Lagos Louis Pastor.

Биллура также является основателем и президентом организации "Друзья Азербайджана" в Нигерии. На протяжении многих лет она продвигала азербайджанскую культуру, музыку и кухню на высоком уровне.