https://news.day.az/society/1348188.html По подозрению в выращивании конопли задержана женщина
По подозрению в выращивании конопли задержана женщина
Сотрудники 14-го отделения полиции Сабунчинского района Баку по подозрению в незаконном обороте наркотических средств и культивировании наркосодержащих растений задержали жительницу столицы Шямс Султанову.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Ранее в правоохранительные органы поступила информация о том, что проживающая в поселке Маштага женщина выращивает во дворе своего дома коноплю.
В ходе произведенного на месте обыска было обнаружено 475 конопляных кустов весом 3 кг 415 г.
Ш.Султанова призналась, что посадила растения в начале года.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
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