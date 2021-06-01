По подозрению в выращивании конопли задержана женщина

Сотрудники 14-го отделения полиции Сабунчинского района Баку по подозрению в незаконном обороте наркотических средств и культивировании наркосодержащих растений задержали жительницу столицы Шямс Султанову.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Ранее в правоохранительные органы поступила информация о том, что проживающая в поселке Маштага женщина выращивает во дворе своего дома коноплю.

В ходе произведенного на месте обыска было обнаружено 475 конопляных кустов весом 3 кг 415 г.

Ш.Султанова призналась, что посадила растения в начале года.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.