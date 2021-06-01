https://news.day.az/society/1348234.html В Баку такси въехало в "Toyota Prius" - ВИДЕО ПРОИСШЕСТВИЯ
В Баку такси въехало в "Toyota Prius" - ВИДЕО ПРОИСШЕСТВИЯ
Момент столкновения двух автомобилей в Баку запечатлен на камеру.
Как передает Day.Az со ссылкой на avtosfera.az, водитель такси на машене марки Opel, въезжающий на "Украинский круг", не уступил дорогу Toyota Prius. В тот момент автомобили столкнулись.
В результате аварии обе машины были сильно повреждены.
Очевидцы помогли водителю машины "Тойота" выбраться.
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