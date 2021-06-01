В Баку такси въехало в "Toyota Prius"

Момент столкновения двух автомобилей в Баку запечатлен на камеру.

Как передает Day.Az со ссылкой на avtosfera.az, водитель такси на машене марки Opel, въезжающий на "Украинский круг", не уступил дорогу Toyota Prius. В тот момент автомобили столкнулись.

В результате аварии обе машины были сильно повреждены.

Очевидцы помогли водителю машины "Тойота" выбраться.