Водоснабжение части Сумгайыта будет ограничено

Второго июня будет ограничено водоснабжение части Сумгайыта, сообщили во вторник Day.Az в ОАО "Азерсу".

Это связано с работами по замене участка магистрального водопровода диаметром 1000 миллиметров, посредством которого обеспечивается водоснабжение Сумгайыта.