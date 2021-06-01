https://news.day.az/society/1348241.html Водоснабжение части Сумгайыта будет ограничено
Водоснабжение части Сумгайыта будет ограничено
Второго июня будет ограничено водоснабжение части Сумгайыта, сообщили во вторник Day.Az в ОАО "Азерсу".
Это связано с работами по замене участка магистрального водопровода диаметром 1000 миллиметров, посредством которого обеспечивается водоснабжение Сумгайыта.
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