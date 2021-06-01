В Баку арестован судья, застреливший свою жену

В Бинагадинском районном суде рассмотрено представление в связи с избранием меры пресечения в виде ареста в отношении судьи Фагана Ахмедова, обвиняемого в убийстве своей жены.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Фарида Амиралиева представление было удовлетворено. В отношении Ф.Ахмедова избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Отметим, что преступление произошло в ночь на 30 мая в Сабунчинском районе столицы, на так называемой территории "Ləhic bağları".

Житель Баку Ф.Ахмедов убил свою жену Парвану Ахмедову из огнестрельного оружия. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса. Ф.Ахмедов был судьей Сабунчинского районного суда.