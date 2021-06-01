https://news.day.az/society/1348274.html Женщины-предприниматели показали работы на выставке в Хачмазе - ФОТО
Женщины-предприниматели показали работы на выставке в Хачмазе - ФОТО
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана организовало первого июня в Хачмазском районе выставку-продажу изделий ручной работы женщин-предпринимателей.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на агентство, целью выставки, которая была проведена в парке перед офисом "Друг МСБ" в Хачмазе, является поддержка женщин-предпринимателей в продаже своих изделий ручной работы.
На выставке были представлены тканые игрушки, различные аксессуары, мыло, предметы декора и другие изделия ручной работы, изготовленные около 10 женщинами-предпринимателями из Хачмазского района.
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