Умер известный азербайджанский телеведущий Шамиль Фамилли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом сообщает телеканал ARB.

Причина его смерти не разглашается.

Следует отметить, что Ш. Фамилли был одним из ведущих деятелей телевидения 90-х годов.

Некоторое время назад он был ведущим передачи "Bazar düzü" на телеканале ARB TV.