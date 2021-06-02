Потерял сознание и упал в ванной

Появились некоторые подробности смерти известного телеведущего Шамиля Фамилли.

По предварительной информации, он был найден в своем доме спустя два дня после кончины, сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.

Выходя из ванной, Ш.Фамилли потерял сознание и упал. От полученных тяжелых травм головы он скончался на месте.

Родственники ведущего отметили, что в последний раз связывались с ним 31 мая.